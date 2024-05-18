В Адыгейском государственному университете состоялся турнир по волейболу памяти первой летчице-адыгейке, стрелка-радистки штурмовика «Ил-2» времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Лёли Магометовны Богузоковой.
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