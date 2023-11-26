«Все на пол и держитесь! Сядьте все на пол!»: пассажиры показали жуткое видео турбулентности на рейсе с Камчатки в Москву

Рейс из Петропавловска-Камчатского в Москву попал в зону сильной турбулентности. В соцсетях появилось жуткое видео, на котором испуганные пассажиры кричат, а в это время бортпроводники призывают их сесть на пол.
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