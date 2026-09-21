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«Реал» проиграл «Атлетико», Моуринью разнес судей, 5:3 от «Сити» и ничья «МЮ», 1-е поражение «Локомотива», серебро Ветлугина и 5 четверных Гуменника, Сафонов вновь пропустил и другие новости

1. «Атлетико» победил «Реал» в 7-м туре Ла Лиги – 2:1. Рюдигер забил на 89-й минуте, у Дэвида и Гримальдо голы, Хейсена удалили , Винисиуса заменили на 54-й  (бразилец не забивает 6 матчей подряд).

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