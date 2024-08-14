Конфликт на пляже Пхукета: индийские туристы подрались с тайцами из-за пляжных зонтиков

В Таиланде продолжает расти напряженность в отношениях между туристами и местным населением. На популярном курорте Пхукет недавно произошло столкновение между группой индийских туристов и персоналом, ответственным за обслуживание пляжных зонтиков.
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