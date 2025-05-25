Минобороны России опубликовало кадры финального этапа обмена пленными с Украиной. Кадры с военнослужащими, которые вернулись из украинского плена в рамках финального этапа обмена по формуле «1000 на 1000», 25 мая публикуют «Известия».
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