Демократическая партия намерена заочно выдвинуть Байдена кандидатом в президенты

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) намерен заочно выдвинуть нынешнего американского лидера Джо Байдена в качестве своего кандидата в президенты на ноябрьских выборах перед общенациональным съездом партии.
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