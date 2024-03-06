Острый нюх, распродажи и упёртые экипажи: скандалы с авиакомпанией "Победа" и её пассажирами

ФОТО: EDGAR BRESHCHANOV/GLOBAL LOOK PRESS 2 дня назад 31K прочитали Лоукостер "Победа" известен не только за низкую стоимость авиабилетов, но и благодаря скандалам, которые то и дело возникают вокруг компании.
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