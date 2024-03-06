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Добрый Мир

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Острый нюх, распродажи и упёртые экипажи: скандалы с авиакомпанией "Победа" и её пассажирами

Острый нюх, распродажи и упёртые экипажи: скандалы с авиакомпанией "Победа" и её пассажирами

ФОТО: EDGAR BRESHCHANOV/GLOBAL LOOK PRESS  2 дня назад 31K прочитали Лоукостер "Победа" известен не только за низкую стоимость авиабилетов, но и благодаря скандалам, которые то и дело возникают вокруг компании.

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