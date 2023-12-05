Народное сплочение как основа: губернатор Югры в обращении-2023 задала вектор развития региона

Губернатор Югры Наталья Комарова 30 ноября выступила на заседании парламента с отчетом о результатах деятельности правительства округа за 2023 год, инвестиционным посланием и обращением к жителям, депутатам и представителям общественности региона.
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