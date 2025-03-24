Артист здорового человека: Рванул в Суджу, пока другие бросали трубку

Evgenija Palette

Расценки им сделали "предержащие", чтобы они всегда были на их стороне... ( А вообще-то, чтобы всегда, хоть-чуть чуть, быть ВЫШЕ всей этой бездарной БОЛЬШОЙ КЛОАКИ шоу бизнеса...)... Чтобы вместо политической оппозиции ГЛАЗА МОЗОЛИЛИ "ЗАЙКА МОЯ" или английские тексты, оформленные гармоническими экзерсисами ( про мелодии умолчим), которые никто не понимает... По той же причине вся эта клоака сидит и в Думе... потому что никакая прикормленная посредственность никогда не посмеет возвысить голос... ДАЖЕ ПРОТИВ ТОГО, ЧТО ИДЕТ ЗАМЕЩЕНИЕ ЭТИХ ДУРАКОВ на еще больших недоумков, Азиатского происхождения... Зачем им Витте? Столыпин? Что они в этом понимают?