Царьград ФОТО: коллаж Царьграда Как выглядит артист здорового человека в 2025 году: музыкант рванул в Суджу, пока другие звёзды шоу-бизнеса бросали трубку в ответ на предложение поддержать родину.
Артист здорового человека: Рванул в Суджу, пока другие бросали трубку
Комментарии
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Evgenija Palette
Расценки им сделали "предержащие", чтобы они всегда были на их стороне... ( А вообще-то, чтобы всегда, хоть-чуть чуть, быть ВЫШЕ всей этой бездарной БОЛЬШОЙ КЛОАКИ шоу бизнеса...)... Чтобы вместо политической оппозиции ГЛАЗА МОЗОЛИЛИ "ЗАЙКА МОЯ" или английские тексты, оформленные гармоническими экзерсисами ( про мелодии умолчим), которые никто не понимает... По той же причине вся эта клоака сидит и в Думе... потому что никакая прикормленная посредственность никогда не посмеет возвысить голос... ДАЖЕ ПРОТИВ ТОГО, ЧТО ИДЕТ ЗАМЕЩЕНИЕ ЭТИХ ДУРАКОВ на еще больших недоумков, Азиатского происхождения... Зачем им Витте? Столыпин? Что они в этом понимают?
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6 час.
Пульхерия Djem
Спасибр Вам.Вы настоящие патриоты России-матушки,а эти богатенькие и крышуемые пидоры -по жизни пидоры.
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3 час.
Пульхерия Djem
Несколько дней назад,переключая каналы,случайно наткнулась на кормилицу лайму.Как это получается,почему эта мразота завывает на российских каналах? Представляете мощь нашей 5 колонны,что они идут на такой выпад?
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3 час.
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