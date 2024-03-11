Около 90 детей приняли участие в инклюзивном фестивале «Равные возможности» в Мангистау

В Мангистауской области впервые прошел инклюзивный фестиваль «Равные возможности» с участием здоровых детей в возрасте 8-14 лет и детей с особыми образовательными потребностями, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.