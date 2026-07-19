НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тони Кроос: «Если Испания забьет первой, то Аргентина пропустит 3-4 мяча. Она не сильнее Германии, но у нее невероятный менталитет и есть Месси – думал, что ЧМ-2022 станет для него последним»

Экс-полузащитник сборной Германии оценил шансы Испании и Аргентины в финале чемпионата мира. «Если такая команда, как Испания, выходит вперед и начинает играть по счету, ты точно не захочешь оказаться ее соперником.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии