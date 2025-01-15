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Царьград

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Материнский капитал: единовременная выплата увеличится до 20 тыс. рублей

Материнский капитал: единовременная выплата увеличится до 20 тыс. рублей

Депутаты Государственной Думы планируют внести законопроект об увеличении единовременной выплаты остатка материнского капитала до 20 тысяч рублей.

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