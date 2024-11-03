Партия BSW в бундестаге подняла вопрос о присутствии немецких войск на Украине

Члены парламента Германии, представляющие партию «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», потребовали от федерального правительства объяснений после публикации в СМИ новостей о присутствии немецких военнослужащих на территории Украины.
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