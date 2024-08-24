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Лукашенко призвал Украину говорить «на языке мира» в День независимости

Лукашенко призвал Украину говорить «на языке мира» в День независимости

Властям Украины необходимо начать говорить на языке мира ради будущих поколений славянских народов. С таким призывом к Киеву в День независимости Украины обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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