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Крестный ход верующих Украинской православной церкви. Последняя попытка протеста?

Крестный ход верующих Украинской православной церкви. Последняя попытка протеста?

Украинское православие спасают не священники, а простые миряне. И несмотря на то, что Зеленский пытается договориться с иерархами Украинской православной церкви, а СБУ старается запугать священнослужителей арестами и уголовными делами, православные верующие продолжают молиться в храмах УПЦ, а если эти храмы сжигаются или захватываются сторонниками так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), которую поддерживает украинская власть, то православные верующие, как когда-то древние христиане, уходят молиться в леса или устраивают молебны у себя на квартирах.

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