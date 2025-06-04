Трамп сообщил, что Путин пообещал ответить на атаку Украины по аэродромам

МОСКВА, 4 июня, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп поделился подробностями телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в среду и продолжался около часа и пятнадцати минут.
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