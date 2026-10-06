В Самарской области за неделю ОРВИ заболели почти 11 тысяч человек

В Самарской области за 40-ю неделю 2026 года зарегистрировали 10 886 случаев ОРВИ, при этом у жителей от 15 лет заболеваемость превысила эпидемический порог на 6,1%, тогда как среди детей до 14 лет она осталась ниже пороговых значений.