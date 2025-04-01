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Немецкие полицейские спутали секс-куклу с телом и 5 часов расследовали убийство

Немецкие полицейские спутали секс-куклу с телом и 5 часов расследовали убийство

В одном из городов Германии полицейские провели несколько часов, расследуя предполагаемое преступление, прежде чем выяснили, что найденные «останки» принадлежат не человеку, а силиконовой секс-кукле, пишет DailyMail.

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