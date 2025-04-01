Немецкие полицейские спутали секс-куклу с телом и 5 часов расследовали убийство

В одном из городов Германии полицейские провели несколько часов, расследуя предполагаемое преступление, прежде чем выяснили, что найденные «останки» принадлежат не человеку, а силиконовой секс-кукле, пишет DailyMail.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии