Дмитрий Анатольевич на линии.1. Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В центре Москвы мигрант забрался в фонтан, снял трусы и начал мыться, как будто он у себя дома в квартире находится
- "Ибо нефиг...": военные корабли России сопроводили торговые суда в территориальных водах Британии под гробовое молчание Лондона
- "Пригожин или Уткин? Кто-то один точно жив": Правда про "Марш справедливости" прозвучала три года спустя
Свежие комментарии