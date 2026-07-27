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Дмитрий Анатольевич на линии

Дмитрий  Анатольевич  на  линии.1. Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС.

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