Путин: сотрудничество России и Африки становится всё более многоплановым

Сотрудничество России со странами Африки приобретает всё более насыщенный и многоплановый характер. Об этом говорится в приветствии главы российского государства Владимира Путина участникам первой министерской конференции Форума партнёрства «Россия — Африка», которое зачитал министр иностранных дел Сергей Лавров.
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