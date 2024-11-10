Путин: сотрудничество России и Африки становится всё более многоплановым

Сотрудничество России со странами Африки приобретает всё более насыщенный и многоплановый характер. Об этом говорится в приветствии главы российского государства Владимира Путина участникам первой министерской конференции Форума партнёрства «Россия — Африка», которое зачитал министр иностранных дел Сергей Лавров.