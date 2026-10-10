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«Челси» примет «Борнмут» в 6-м туре АПЛ. Игра начнется в 17:00

« Челси » сыграет дома с « Борнмутом » в 6-м туре АПЛ. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 17:00 по московскому времени.

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