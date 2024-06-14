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Всего один пузырек: сын назвал настоящую причину смерти Жени Белоусова

Всего один пузырек: сын назвал настоящую причину смерти Жени Белоусова

Откровенное интервью сына Жени Белоусова. От чего, по мнению Романа, на самом деле умер певец? И почему он не верит, что всему виной алкоголизм? Что стало причиной конфликта Белоусова с Бари Алибасовым? Из-за чего коллеги считают, что Женя притянул к себе раннюю смерть? И сможет ли наследник звезды повторить успех знаменитого папы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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