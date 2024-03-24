Рогов назвал предупреждения США о терактах в России хитрым планом

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал предупреждения США о возможных терактах в Москве и, в частности, на концертах, хитрым планом, который не имел под собой реальной основы.