Швейцария ищет сближения с ЕС после пошлин Трампа на импорт в 31%

Швейцария стремится укрепить отношения с ЕС после введения США пошлин 31% на её товары. Президент Карин Келлер-Зуттер примет участие во встрече министров финансов ЕС в Варшаве, чтобы обсудить новые шаги по углублению сотрудничества.