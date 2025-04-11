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Царьград

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Швейцария ищет сближения с ЕС после пошлин Трампа на импорт в 31%

Швейцария ищет сближения с ЕС после пошлин Трампа на импорт в 31%

Швейцария стремится укрепить отношения с ЕС после введения США пошлин 31% на её товары. Президент Карин Келлер-Зуттер примет участие во встрече министров финансов ЕС в Варшаве, чтобы обсудить новые шаги по углублению сотрудничества.

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