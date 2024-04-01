Более 100 троллейбусов поступят в Новосибирск – Олег Клемешов

На прошлой неделе мэрия Новосибирска провела переговоры с заводом-изготовителем по двум контрактам на поставку троллейбусов: 49 единиц будут приобретены по программе «Безопасные и качественные дороги» и 80 единиц техники – по лизингу.
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