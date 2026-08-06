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Калуга-поиск

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В Обнинске 11-летний велосипедист попал под машину во дворе дома

В Обнинске 11-летний велосипедист попал под машину во дворе дома

В Обнинске произошло ДТП с участием юного велосипедиста. По данным полиции, 5 августа около 13 часов во дворе дома № 4 по улице Долгининской 66-летний водитель автомобиля KIA Soul допустил наезд на 11-летнего велосипедиста.

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