В Обнинске 11-летний велосипедист попал под машину во дворе дома

В Обнинске произошло ДТП с участием юного велосипедиста. По данным полиции, 5 августа около 13 часов во дворе дома № 4 по улице Долгининской 66-летний водитель автомобиля KIA Soul допустил наезд на 11-летнего велосипедиста.
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