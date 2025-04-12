Сакс: диалог между РФ и США направлен на снятие санкционных ограничений

Переговоры между Россией и США продолжаются, и есть все основания полагать, что они могут завершиться успешно, что, в свою очередь, приведет к отмене санкций со стороны США, такое мнение выразил профессор Джеффри Сакс, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк), 12 апреля сообщает ТАСС.