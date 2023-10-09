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– Как ты отнесся к тому, что после 24 февраля НХЛ закрыла русскоязычный сайт и отказалась от бизнес-сотрудничества с Россией? – Я думаю, что это нормально в целом, потому что им нужно зарабатывать деньги.

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