Жители Карелии выберут лучшего земского почтальона

В рамках федерального проекта «Российское село» проходит Всероссийский конкурс «Земский почтальон». За звание лучшего почтальона смогут побороться специалисты из населённых пунктов численностью до 50 тысяч человек.
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