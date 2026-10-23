Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) может лишить Швецию права на проведение чемпионата мира по лыжным гонкам, если она решит не допускать к соревнованиям российских спортсменов.
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