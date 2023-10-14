Алтайский ученый открыл вид паука, едва не погибнув и уничтожив экосистему в Пальмире

Арахнолог Александр Фомичев уже открыл десятки видов уникальных пауков Арахнолог Алтайского государственного университета Александр Фомичев в составе экспедиции других ученых вуза побывал в экспедиции в горах Пальмиры в Таджикистане, где открыл новый вид паука-волка.
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