Зара трогательно поздравила сына с днем рождения

Сыну певицы Зары исполнилось двенадцать лет. Артистка Зара воспитывает двоих сыновей от бывшего мужа, московского чиновника Сергея Иванова, — 13-летнего Даниила и Максима, которому сегодня исполнилось 12 лет.
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