Матвиенко заявила, что посланный ракетой «Орешник» сигнал принят Западом

Сигнал, посланный испытанием российской ракеты «Орешник», принят всеми адресатами на Западе, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, 2 декабря сообщает сетевое издание «Аргументы и Факты».
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