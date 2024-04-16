Кожевников о плей-офф: «КХЛ стала обузой для наших СМИ. На ТВ 20 часов в сутки – футбол, футбол, футбол. Честно – полуфиналы скучные, уровень хоккея очень средний»

– По ходу серий мне очень часто звонили журналисты, вопросов по играм задавали очень мало. В основном их интересовали другие события – когда Овечкин побьет очередной рекорд НХЛ, почему рано вылетел СКА, зачем ЦСКА устроил эпопею с Федотовым, нужно ли «Спартаку» продлевать контракт с Ковальчуком или же переводить его в менеджеры.