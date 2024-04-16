НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Кожевников о плей-офф: «КХЛ стала обузой для наших СМИ. На ТВ 20 часов в сутки – футбол, футбол, футбол. Честно – полуфиналы скучные, уровень хоккея очень средний»

– По ходу серий мне очень часто звонили журналисты, вопросов по играм задавали очень мало. В основном их интересовали другие события – когда Овечкин побьет очередной рекорд НХЛ, почему рано вылетел СКА, зачем ЦСКА устроил эпопею с Федотовым, нужно ли «Спартаку» продлевать контракт с Ковальчуком или же переводить его в менеджеры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх