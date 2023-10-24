Туроператоры оценили спрос на путевки в ноябрьские праздники

Спрос на организованные путешествия на ноябрьские праздники вырос в этому году в два раза по сравнению с прошлым годом, рассказал президент российского союза туриндустрии Илья Уманский, пишут РИА Новости.
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