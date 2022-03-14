Закон и Порядок

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Красные флаги вернулись в Херсон: в городе прошел первый антифашистский митинг

Красные флаги вернулись в Херсон: в городе прошел первый антифашистский митинг

В Херсоне, занятом российскими войсками 2 марта – на седьмой день спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, в воскресенье 13 марта состоялся первый антифашистский митинг.

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