В Амурской области после гибели ребенка проводится проверка

В выходные на берегу реки Зея в районе поселка Зазейского в Благовещенске нашли тело 8-летнего мальчика с признаками утопления, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на данные регионального СУ СК РФ.
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