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Русско-китайские дроны под угрозой: Американское агентство сработало на спецслужбы Запада

Русско-китайские дроны под угрозой: Американское агентство сработало на спецслужбы Запада

Вброс Reuters поставил под угрозу производство в Китае. Чего может лишиться Россия.Накануне американское агентство Reuters сделало вброс о некоем заводе в Китае, который собрался поставлять боевые беспилотники России.

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