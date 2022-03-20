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Страницу Ольги Бузовой в Instagram ликвидировали: «Сложно на это реагировать»

Страницу Ольги Бузовой в Instagram ликвидировали: «Сложно на это реагировать»

Накануне у Ольги Бузовой случилось горе. Телеведущая, которая годами выстраивала общение со своими подписчиками в Instagram, лишилась своей страницы.

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