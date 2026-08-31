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Ликвидация роботизированных платформ и антенны ВСУ

Ликвидация роботизированных платформ и антенны ВСУ

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Российской Федерации успешно поражают роботизированные платформы и антенные системы Вооруженных сил Украины.

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