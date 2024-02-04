ФСБ объединила уголовные дела против экс-депутата Ильи Пономарева

ФСБ возбудила в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (объявлен Минюстом иноcтранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) уголовные дела о госизмене, участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму.
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