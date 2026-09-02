Ушаков: беседы спецслужб РФ с главой ЦРУ носили конфиденциальный характер

Общение представителей российских спецслужб с директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом носили строго конфиденциальный характер, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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