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Британия выразила готовность отправить войска на Украину

Британия выразила готовность отправить войска на Украину

Global look press/ZUMAPRESS.com/Matt Cetti-Roberts Правительство Великобритании готово отправить сухопутные и военно-воздушные войска на Украину в рамках урегулирования конфликта, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

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