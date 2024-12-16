Власти французской Майотты допустили, что жертвами циклона станут тысячи человек

Количество погибших из-за тропического циклона «Шидо» будет исчисляться «сотнями» или «тысячами». Такое мнение в эфире телеканала 1ère выразил префект французского заморского департамента Майотта Франсуа-Ксавье Бьевиль.
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