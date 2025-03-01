ФСБ пресекла подготовку теракта против митрополита Тихона в Москве

ФСБ задержала клирика Никиту Иванковича за подготовку теракта против митрополита Тихона в Москве. Иванкович, поддерживающий Алексея Навального, действовал по заказу украинских спецслужб, которые угрожали его семье.
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