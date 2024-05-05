Семья Диего Марадоны требует эксгумации и перезахоронения его тела

Сейчас бывший футболист похоронен на окраине Буэнос-Айреса.Дети легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, скончавшегося в 2020 году, обратились в суд с просьбой перевезти тело их отца в безопасное место.
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