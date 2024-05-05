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Царьград

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  • No Name
    🙏 🙏 🙏Новосибирске врач...
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    да украине срочно нужна передышка а то Русские побеждают.дать время украине перегруппироваться ..уже такое было. что ...Минск настойчиво ...
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Семья Диего Марадоны требует эксгумации и перезахоронения его тела

Семья Диего Марадоны требует эксгумации и перезахоронения его тела

Сейчас бывший футболист похоронен на окраине Буэнос-Айреса.Дети легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, скончавшегося в 2020 году, обратились в суд с просьбой перевезти тело их отца в безопасное место.

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