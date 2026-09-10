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Владимирские новости

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Хохлова занесла выдающихся работников Владимирской области в «Галерею Славы»

Хохлова занесла выдающихся работников Владимирской области в «Галерею Славы»

Среди занесённых на «Галерею Славы» — победители профессиональных конкурсов и лидеры промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы.

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