На дне Балтийского моря нашли древнюю каменную стену

Сооружение находится на глубине в 21 метр, она состоит из 1670 камней. На дне Балтийского моря, примерно в 9,7 километрах от города Рерик (Германия), археологи при помощи водолазных групп и автономного подводного аппарата обнаружили древнюю каменную стену длиной около одного километра.