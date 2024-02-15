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На дне Балтийского моря нашли древнюю каменную стену

На дне Балтийского моря нашли древнюю каменную стену

Сооружение находится на глубине в 21 метр, она состоит из 1670 камней. На дне Балтийского моря, примерно в 9,7 километрах от города Рерик (Германия), археологи при помощи водолазных групп и автономного подводного аппарата обнаружили древнюю каменную стену длиной около одного километра.

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