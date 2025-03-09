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62ИНФО | Новости Рязани

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  • Сергей Иванов
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    Миллионы с них берите,сразу охотится не выгрдно будит!В Рязанской облас...

В Рязани установят новые экраны с изображением бойцов СВО

В Рязани установят новые экраны с изображением бойцов СВО

Губернатор осмотрел Гвардейский сквер, который был приведён в порядок в 2022 году. Там появилась прогулочная зона, площадки для досуга и спорта, а в 2024 году по предложению жён и матерей военнослужащих 137-го полка установили цифровой экран с изображением бойцов.

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