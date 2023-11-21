Угнавший МиГ-25 советский летчик-перебежчик Беленко скончался в США

В американском доме престарелых умер советский летчик-перебежчик Виктор Беленко. Пилот, перегнавший в Японию самолет-перехватчик МиГ-25, скончался 24 сентября 2023 года на 77-м году, сообщает газета The New York Times.
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